L'Union arabe de football félicite l'équipe du Maroc pour sa qualification en quarts de finale

"Félicitations à l'équipe du Maroc frère pour la victoire et la qualification pour les quarts de finale. Félicitations au football arabe et bonne chance lors de la prochaine étape", a indiqué Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports, président du Comité olympique et paralympique saoudien, de la Fédération sportive de la solidarité islamique, de l’Union arabe de football et de l’Union des comités olympiques arabes.