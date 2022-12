https://fr.sputniknews.africa/20221206/une-fregate-russe-dernier-cri-passe-avec-succes-ses-premiers-essais-en-mer--video-1057191806.html

Une frégate russe dernier cri passe avec succès ses premiers essais en mer – vidéo

Selon le ministère russe de la Défense, la frégate Amiral Golovko a terminé avec succès la première phase des essais, entamés le 28 novembre. La seconde suivra... 06.12.2022, Sputnik Afrique

La toute nouvelle frégate Amiral Golovko a passé avec succès la première étape des essais en mer, a déclaré ce 6 décembre le ministère russe de la Défense. Le bâtiment est ensuite revenu à quai au chantier naval du Nord à Saint-Pétersbourg.Les tests ont eu lieu dans le golfe de Finlande, en mer Baltique, et ont duré 10 jours.Pendant cette période, l'équipage a testé les caractéristiques de manœuvre, ainsi que les performances des composants, des mécanismes et des systèmes.Selon la source, le navire sera préparé au chantier naval pour la phase suivante des essais en mer.Porteur de missiles hypersoniquesL’Amiral Golovko a été construit au chantier naval du Nord à Saint-Pétersbourg. Il s’agit du troisième navire du projet de construction nommé 22350.Deux autres frégates de cette famille, l’Amiral Gorchkov et l’Amiral Kassatonov, sont déjà en service au sein de la flotte du Nord.Leur armement principal est un système de missiles de croisière Kalibr et Oniks. Il est aussi prévu que les bâtiments de cette série soient dotés du dernier système de missiles hypersoniques Zircon.

