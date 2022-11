https://fr.sputniknews.africa/20221128/une-fregate-russe-dernier-cri-entame-ses-essais-en-mer--1057113321.html

Une frégate russe dernier cri entame ses essais en mer

Une frégate russe dernier cri entame ses essais en mer

La Flotte de la Baltique a fait savoir que les essais en mer de la dernière frégate russe, l'Amiral Golovko, avaient débuté. Ce navire devrait être muni du... 28.11.2022, Sputnik Afrique

La toute nouvelle frégate russe Amiral Golovko a procédé à des essais en mer. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 28 novembre le service de presse de la Flotte de la Baltique.Pour le moment, le navire issu du projet 22350, est entré en mer Baltique pour y effectuer des tests, selon la source.Les tests permettront de mettre à l’épreuve les systèmes de survie du bâtiment dont la navigation, la communication, le sauvetage, la ventilation et la climatisation.En outre, des contrôles sont réalisés sur les mécanismes de propulsion, de direction, les mécanismes auxiliaires et l'engin d'ancrage.Porteur de missiles hypersoniquesLa frégate Amiral Golovko a été construite au chantier naval du Nord à Saint-Pétersbourg. Il s’agit du troisième navire du projet de construction nommé 22350.Deux autres frégates de cette famille, l’Amiral Gorchkov et l’Amiral Kassatonov, sont déjà en service au sein de la flotte du Nord.L'armement principal de ces navires est un système de fusées avec des missiles de croisière Kalibr et Oniks. Il est aussi prévu que les bâtiments de cette série soient dotés du dernier système hypersonique Zircon.

