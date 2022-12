https://fr.sputniknews.africa/20221206/larmee-russe-avance-pres-de-donetsk-et-repousse-toutes-les-offensives-ukrainiennes-1057190573.html

L'armée russe avance près de Donetsk et repousse toutes les offensives ukrainiennes

L’armée russe avance près de Donetsk et repousse toutes les offensives ukrainiennes

En 24 heures, l’armée russe a repoussé de nombreuses attaques et a progressé sur les axes de Donetsk et de Krasny Liman. Elle a aussi détruit un chasseur... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Les forces russes ont gagné des positions avantageuses sur l’axe de Krasny Liman, près de Donetsk, plus de 80 militaires ukrainiens ont été éliminés, a rapporté ce 6 décembre le ministère russe de la Défense.L’offensive se poursuit également avec succès dans les autres directions près de Donetsk. Les tentatives d’attaques ukrainiennes ont été repoussées près des villages de Spornoé, Kourdumovka et Mariinka, avec plus de 60 victimes dans les rangs des forces de Kiev.Une attaque a été également déjouée en direction de Koupiansk, près de Kouziomovka, durant laquelle 65 combattants ennemis ont été tués.Sur l’axe du sud de Donetsk, l’ennemi a perdu une trentaine de militaires, tout en étant repoussé vers ses positions initiales.Armes détruitesEn 24 heures, un point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a été détruit dans la région de Kharkov, ainsi que quatre postes de commandement. 83 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 176 zones ont été pris pour cibles. Enfin, trois entrepôts de munitions d’artillerie ont été anéantis dans la région de Zaporojié.L’aviation russe a abattu un chasseur ukrainien MiG-29 dans la République populaire de Donetsk, et six drones. Ensuite, 15 obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS et d’Ouragan ont été interceptés dans plusieurs régions, tout comme deux missiles antiradars de production américaine HARM. Enfin, un radar du système de défense antiaérienne S-300 a été frappé.Récente série de frappesRevenant sur la frappe massive portée le 5 décembre avec des armes de précision, le ministère de la Défense a fait état de la destruction de toutes les cibles visées. La production et la réparation des armes ukrainiennes sont perturbées dans les entreprises touchées, la transportation par voie ferroviaire d’équipements militaires, y compris venant de l’étranger, est perturbée. L’instance note qu’aucune attaque aérienne n’a été menée contre Kiev.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 340 avions, 180 hélicoptères, 2.634 drones, détruit 391 systèmes de défense antiaérienne, 7.010 chars et autres véhicules blindés, 910 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.662 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.484 unités de véhicules militaires.

