Des explosions entendues partout en Ukraine, l'alerte aérienne activée - images

Des explosions entendues partout en Ukraine, l'alerte aérienne activée - images

Les médias ukrainiens ont fait état de nombreuses explosions survenues dans plusieurs régions du pays, ce 5 décembre. Peu avant, l’alerte aérienne avait été... 05.12.2022, Sputnik Afrique

De nombreuses explosions dans plusieurs régions ukrainiennes ont été rapportées ce 5 décembre par des médias locaux. Dans un premier temps, l’alerte aérienne a été déclenchée dans tout le pays. D’abord, des explosions ont été entendues dans les régions de Tcherkassy, de Vinnytsia et de Kirovograd. Puis, la région d’Odessa a subi le même sort. Durant la journée, des médias locaux ont également parlé de déflagrations survenues à Kharkov, à Zaporojié, dans les régions de Dniepropetrovsk, Lvov et Ternopol.Dans certains territoires, des coupures d’électricité ont été rapportées. Une partie de Krivoï Rog est privée d’électricité, ainsi que les régions de Kirovograd, de Jitomir et d'Odessa. L'approvisionnement en eau est aussi mis à l'arrêt à Odessa.Au moins deux infrastructures énergétiques ont été endommagées dans cette région, a noté la présidence ukrainienne. Des dégâts ont également été enregistrés sur les infrastructures de la région de Dniepropetrovsk, selon le maire de la ville, Alexandre Vilkoul.Pour l’heure, le ministère russe de la Défense n’a pas confirmé les frappes.Des infrastructures ukrainiennes viséesDepuis le 10 octobre, les forces armées russes mènent des frappes contre des installations militaires, de communication et énergétiques ukrainiennes. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.Vladimir Poutine avait alors déclaré que c’était une réponse à l’attaque terroriste contre le pont de Crimée et contre d’autres sites civils en Russie.Depuis, les alertes aériennes se déclenchent presque chaque jour dans les régions ukrainiennes, parfois dans tout le pays.

