La Russie comme l’Afrique rejette "les formes modernes de néocolonialisme"

La Russie comme l’Afrique rejette "les formes modernes de néocolonialisme"

L'ordre mondial doit être basé sur les principes de justice et de multipolarité qui répondent aux intérêts non seulement de l'Eurasie, mais aussi des pays de...

2022-12-06T18:19+0100

2022-12-06T18:19+0100

2022-12-06T18:19+0100

afrique

russie

amérique latine

colonialisme

La Russie considère comme ses partenaires et amis des pays qui "apprécient leur souveraineté, préfèrent la coopération à la confrontation insensée et qui ne sont pas atteints par la russophobie", a déclaré Youri Ouchakov.Évoquant les principes de justice et de multipolarité comme une base de l’ordre mondial que la Russie souhaite promouvoir, l’homme a souligné que les mêmes idées sont partagées par l’Afrique et l’Amérique latine.Majorité mondialeM. Ouchakov a souligné le rôle de l'Eurasie qui devient "l'un des centres du développement mondial, où se produisent les changements les plus importants pour la politique et l'économie mondiales".D’après lui, en Eurasie se forment des tendances qui "déterminent l'avenir commun de l'humanité", de même qu’"une nouvelle force puissante et constructive […]qui défend des principes et des approches justes et universelles".

