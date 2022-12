https://fr.sputniknews.africa/20221206/elle-eteint-le-respirateur-de-sa-voisine-de-chambre-a-lhopital-a-cause-dun-bruit-lirritant-1057190018.html

Elle éteint le respirateur de sa voisine de chambre à l’hôpital à cause d’un bruit l’irritant

En Allemagne, une patiente d’un hôpital a éteint à deux reprises le respirateur d'une autre femme de 79 ans malgré les avertissements du personnel soignant. En... 06.12.2022, Sputnik Afrique

Une femme de 72 ans a été arrêtée en Allemagne après avoir éteint le respirateur de sa voisine de 79 ans, avec qui elle partageait une chambre à l’hôpital.Selon la police locale, la femme est soupçonnée d’avoir éteint l’appareil à oxygène à deux reprises.Dérangée par les bruits émisLa première fois, le personnel soignant est rapidement intervenu et a fait savoir à la septuagénaire que sa voisine était dépendante de l’appareil. Néanmoins, peu de temps après elle a réitéré son acte. La victime a alors dû être réanimée. Sa vie n’est plus en danger, mais elle doit encore être soumise à un traitement médical intensif, indique le texte.La femme de 72 ans a ensuite été interrogée et a justifié son geste en affirmant avoir été irritée par le bruit du respirateur.Elle a alors été placée en détention provisoire pour suspicion de tentative de meurtre.

