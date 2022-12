https://fr.sputniknews.africa/20221205/gere-depuis-les-usa-un-reseau-de-bots-qui-diffusait-des-fakes-demantele-en-russie--video-1057185507.html

Géré depuis les USA, un réseau de bots qui diffusait des fakes démantelé en Russie

Géré depuis les USA, un réseau de bots qui diffusait des fakes démantelé en Russie

Le Service fédéral russe de sécurité (FSB) a publié une vidéo d’arrestation d’un Colombien qui a diffusait de fausses informations sur l’armée russe. Il a... 05.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-05T18:28+0100

2022-12-05T18:28+0100

2022-12-05T18:45+0100

donbass. opération russe

désinformation

russie

condamnation

états-unis

réseau

forces armées russes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103024/14/1030241458_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_75af43dd2773e00f251f3272dfe32bf7.jpg

Des enquêteurs russes ont retrouvé la cachette où se trouvaient les smartphones utilisés pour envoyer des désinformations sur l’opération russe en Ukraine, a appris Sputnik du dossier dont il a pris connaissance.Cette découverte a été faite dans le cadre d’une enquête visant un Colombien résidant en Russie. Ce citoyen étranger est accusé d’avoir participé à l’envoi de fake news sur l’armée russe, en complicité avec des Américains, entre le 5 mars et le 9 avril.Lors des interrogatoires, le quadragénaire a reconnu son implication mais a affirmé qu’il n’assurait que le support technique d’un réseau de bots informatiques.Alberto Enrique Giraldo Saray a caché plusieurs téléphones dans le vestiaire d’un gymnase situé dans un centre commercial à Moscou. Dans une vidéo officielle, il est possible de voir les appareils connectés à des batteries, sortis d’un sac.Complices anonymes en Amérique du NordSelon ses dires, les vrais organisateurs du réseau étaient des complices anonymes habitant en Amérique du Nord. Ils se servaient des smartphones via un logiciel spécial installé par ce Colombien.L’enquête a permis de révéler l’implication de Digital Humanity, une organisation américaine à but non lucratif, dans cette affaire. Lié au département d’État américain, le collectif est également impliqué dans l’imitation d’ingérence dans les élections présidentielles des États-Unis durant l’été 2020, toujours selon l’enquête. Ce, alors que Washington accusait la Russie d’intervention dans la tenue du scrutin.Fausses nouvellesDurant le printemps 2022, des milliers d’habitants des régions avoisinant l’Ukraine recevaient des messages sur des soi-disant immenses pertes des forces armées russes au cours de l’opération militaire. Ces messages rédigés en russe comportaient également des appels à manifester. Certains citoyens ont porté plainte pour provocation. Une enquête a été lancée, le ressortissant Colombien a été arrêté en avril à Moscou. Après plusieurs mois d’investigation, elle a été menée à son terme début décembre.Comme la diffusion des fausses informations sur l’armée russe pendant cette opération militaire est punie par la loi, le mis en cause pourrait être condamné à une peine de cinq à dix ans de prison.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

désinformation, russie, condamnation, états-unis, réseau, forces armées russes