"Venez au Donbass, venez en Crimée": Lavrov dénonce les fake news de l’Occident

Le chef de la diplomatie russe a évoqué de nombreux sujets liés au conflit en Ukraine et aux fausses informations relayées par l’Occident, au cours de sa conférence de presse à l’Assemblée générale de l’Onu. Elle a eu lieu le 24 septembre à New York dans une salle bondée de journalistes.Kiev empêche à la presse occidentale de se rendre à IzioumIl a ajouté que la presse occidentale s'y était intéressée mais que les autorités ukrainiennes refusaient les demandes des journalistes de s’y rendre.Appel à la presse internationale pour visiter le Donbass et la CriméeLe comportement de l’Occident à l’encontre de la Russie n’est que du pur racisme.Pas de premiers pas vers l’OccidentLa Russie ne va pas initier les contacts avec ses partenaires occidentaux dans la situation actuelle. Cependant, Moscou ne refuse pas de discuter.Londres et Washington refusent toutefois de dialoguer"Il ne faut pas nous libeller de réfractaires"Sergueï Lavrov est revenu sur la rupture des négociations à l’initiative de Kiev, qui a eu lieu en été. Il a rappelé que Vladimir Poutine avait pourtant été interrogé sur les raisons du refus de Moscou de tenir des pourparlers.La Russie ne décline pas les négociations avec l’Ukraine mais plus Kiev refuse de dialoguer, il sera plus difficile de trouver un accord, a-t-il souligné.Aucune famine pendant que les USA bombardaient l’IrakLa mer de Chine méridionale est la prochaine cible de l’OtanComme l’Otan a déclaré être responsable de la sécurité du bassin Indo-Pacifique, la prochaine ligne de défense otanienne sera déployée dans la mer de Chine méridionale, a indiqué le ministre russe. "Je n’en ai aucune doute", a-t-il conclu.

