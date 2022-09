https://fr.sputniknews.africa/20220924/lavrov-a-lonu-loccident-veut-arreter-le-cours-de-lhistoire-lavenir-se-decide-aujourdhui-1056281893.html

Lavrov à l’Onu: l’Occident veut "arrêter le cours de l’histoire", l’avenir se décide aujourd’hui

Lavrov à l’Onu: l’Occident veut "arrêter le cours de l’histoire", l’avenir se décide aujourd’hui

L’évolution de l’Onu, l’avenir de l’ordre mondial, le positionnement de Moscou face aux problèmes internationaux et le rôle déstabilisant de Washington, ont... 24.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-24T23:19+0200

2022-09-24T23:19+0200

2022-09-24T23:19+0200

international

onu

sergueï lavrov

afrique

asie

amérique latine

conseil de sécurité de l'onu

inde

brésil

relations interraciales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1056281663_0:0:2337:1316_1920x0_80_0_0_6160217d8c25d830fcb6982db19b9af3.jpg

Ce 24 septembre, à l’Assemblée générale de l’Onu, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueї Lavrov, a formulé la vision russe du développement de l’organisation, ainsi que les défis majeurs à relever pour la stabilité internationale, dont la politique agressive des États-Unis.Évolution de l’OnuMoscou plaide pour l’élargissement du Conseil de sécurité de l’organisation dont la "démocratisation" doit se baser sur la présence accrue et indispensable des pays de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique Latine.Le Brésil et l’Inde sont des "candidats dignes d’entrer dans le Conseil" en tant que nouveaux membres permanents.Moscou appelle tous les pays-membres à respecter les principes et la Charte de l’Onu afin de "rétablir la responsabilité collective pour les destins de l’humanité".L’ordre mondial futurPour la Russie, ainsi que pour "tout observateur impartial", il est clair que "l’avenir de l’ordre mondial est en train d’être tranchée".Les pays ont entre les mains le destin du monde. Soit celui-ci sera "démocratique et juste", "sans chantage et intimidation des indésirables, sans néonazisme et néocolonialisme", ou soit il sera dominé par les intérêts d’un "hégémon".Moscou a déjà choisi le premier modèle et, en compagnie de ses alliés, avance dans cette direction.Washington se considère "Messager de Dieu"S’étant déclaré "maître du monde", pour ne pas dire "Messager de Dieu" sur Terre, Washington a endossé la responsabilité de décider du destin des nations entières. Mais toutes les interventions américaines, que ce soit en Yougoslavie, en Iraq, en Libye ou en Syrie, n’ont apporté que la mort et la souffrance à des centaines de milliers de personnes.Les États-Unis veulent arrêter le "cours de l’histoire" en faisant du monde entier son "arrière-cour".Confrontation de l’Occident avec Moscou et PékinAvec Washington en tête, l’Occident déclare ouvertement vouloir désintégrer et "effacer de la carte politique du monde" la Russie qui a choisi la souveraineté et l’indépendance.L’Ukraine n’est qu’un "élément jetable" de l’Occident dans la lutte contre la Russie.En même temps, La Chine est définie comme un "défi stratégique à long terme" pour les États-Unis, qui cherchent la "domination totale" dans le monde.

afrique

asie

amérique latine

inde

brésil

états-unis

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, onu, sergueï lavrov, afrique, asie, amérique latine, conseil de sécurité de l'onu, inde, brésil, relations interraciales, charte des nations unies, états-unis, chine, confrontation, ordre mondial