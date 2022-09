https://fr.sputniknews.africa/20220922/lavrov-loccident-devient-une-part-meme-du-conflit-ukrainien-1056260165.html

Lavrov pointe une "implication directe" de l’Occident dans le conflit ukrainien

Pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les pays occidentaux sont en train de devenir "une partie du conflit ukrainien", en y envoyant... 22.09.2022, Sputnik Afrique

La position des États qui fournissent à l'Ukraine des armes et du matériel militaire, tout en formant le personnel est "particulièrement cynique", a déclaré M.Lavrov, devant le Conseil de sécurité des Nations unies. "L'objectif est évident, ils ne le cachent pas et le revendiquent même: faire traîner les hostilités autant que possible, malgré les pertes et les dommages", en vue de déstabiliser et d'affaiblir la Russie.Des habitants du Donbass tués "en toute impunité"Sergueï Lavrov a également déclaré que l'armée ukrainienne a tué et continue de tuer les habitants du Donbass "en toute impunité" parce qu'ils n'ont pas accepté les résultats du coup d'État en Ukraine. Provocation à BoutchaSergueï Lavrov a réitéré sa demande aux pays occidentaux et au secrétaire général de l'Onu, António Guterres, de rendre public les noms des personnes dont les cadavres ont été "découverts" dans la ville de Boutcha, près de Kiev."Je lance un nouvel appel en présence du secrétaire général et des ministres: faites en sorte que les autorités ukrainiennes […] diffusent les noms des individus dont les cadavres ont été exposés à Boutcha. Je demande cela depuis des mois, mais personne ne l'entend, personne ne veut répondre. Cher Monsieur le Secrétaire Général, pouvez-vous au moins user de votre autorité, s'il vous plaît", a dit M.Lavrov.Le ministère russe de la Défense a déclaré au mois d’avril que toutes les images relayées par les autorités ukrainiennes, témoignant de soi-disant "crimes" commis par l'armée russe à Boutcha, n’étaient qu’une "nouvelle provocation".

