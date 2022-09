https://fr.sputniknews.africa/20220922/les-etats-unis-sur-le-point-de-devenir-partie-au-conflit-en-ukraine-selon-lavrov-1056257427.html

"Les États-Unis sur le point de devenir partie au conflit" en Ukraine, selon Lavrov

La Russie est certaine que "l’Occident collectif" ne veut pas de règlement pacifique du conflit en Ukraine, qu’il cherche à prolonger. Continuant d’envoyer des... 22.09.2022, Sputnik Afrique

La menace nucléaire en lien avec le conflit ukrainien, les référendums à venir dans le Donbass et le dialogue russo-américain autour de la réduction des armes stratégiques. En visite à New York, Sergueï Lavrov a couvert ces dossiers dans une interview exclusive accordée au magazine Newsweek.L’Occident prêt "à sacrifier l’Ukraine"Pour le ministre russe des Affaires étrangères, les États-Unis et leurs alliés ne sont pas intéressés par l’établissement de la paix en Ukraine et remettent à plus tard les perspectives de règlement du conflit. D’après lui, cette possibilité "a évidemment effrayé les Américains et les Britanniques":À ce titre, le chef de la diplomatie russe a tenu à pointer l’implication occidentale considérable dans le conflit via l’armement de l’Ukraine.Les USA "sur le point de devenir partie au confit"Précisant que "des armes de l’Otan et des États-Unis sont utilisées pour tirer sur le territoire russe frontalier de l'Ukraine, tuant des civils là-bas", Sergueï Lavrov a également souligné que le Pentagone transmettait "à Kiev des renseignements pour les frappes" et ne s’en cachait pas."On enregistre la présence de mercenaires et conseillers américains sur le champ de bataille. Les États-Unis, de fait, sont sur le point de devenir partie au conflit. Je réponds ainsi à votre question sur le risque de collision directe entre puissances nucléaires."Quid des référendums?Mettant en valeur "la protection de la population du Donbass" parmi les objectifs de l’opération militaire spéciale, Sergueï Lavrov a fait remarquer que le souhait de ces gens d’être avec la Russie sera respecté.Les objectifs de démilitarisation et de dénazification de l’Ukraine, ainsi que l’élimination de la menace pour la Russie "restent pertinents et seront atteints, peu importe le temps que cela prendra", indique le ministre. Et de poursuivre:Dialogue russo-américainImputant aux États-Unis le gel du dialogue avec la Russie, Sergueï Lavrov estime que ce sont "les citoyens ordinaires" qui "paient pour la politique antirusse des élites dirigeantes".En outre, M.Lavrov a également assuré que la Russie continuera à s'adapter aux nouvelles réalités financières et, avec ses partenaires, réduira la part du dollar américain dans les échanges mutuels.

