Chef de la RPD: Donetsk aurait été pilonné avec des canons français Caesar

Le pilonnage du centre-ville de Donetsk qui a fait ce jeudi 22 septembre au moins six mort a été effectué par l’armée ukrainienne probablement à l’aide de... 22.09.2022, Sputnik Afrique

À la veille du référendum dans la République populaire de Donetsk, l’armée ukrainienne a pilonné une nouvelle fois sa capitale. L’attaque sanglante a fait au moins six morts et six blessés dans le centre-ville.Lundi 19 septembre, la ville de Donetsk a été également pilonnée par l’armée ukrainienne. Après cette attaque qui a fait 13 morts, les autorités avaient alors déclaré que les militaires de Kiev tiraient depuis des canons Caesar.

