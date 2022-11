La diplomatie russe a démenti les rapports sur l'hospitalisation de Sergueï Lavrov aussitôt que ces informations ont été relayées par nombre de médias occidentaux.Auparavant, citant les responsables indonésiens, l'agence Associated Presse a fait part de l'hospitalisation du ministre russe des Affaires étrangères.La séquence montre le ministre russe en tenue d'été en train de consulter des papiers sur un balcon non loin de la forêt.

"Une haute voltige de fake news": Moscou dément l'hospitalisation de Lavrov à Bali

© Sputnik . Sergey Guneev Accéder à la base multimédia Sergueï Lavrov monte à bord d'un avion (image d'illustration) © Sputnik . Sergey Guneev / Accéder à la base multimédia

En cours de mise à jour

Commentant les rapports faits сe 14 novembre par nombre de médias occidentaux sur sa soi-disant hospitalisation à Bali, Sergueï Lavrov a expliqué que c'était "un jeu qui n'est pas nouveau dans la politique". Il a souhaité aux journalistes "d'être plus honnêtes" et "d'écrire plus souvent la vérité".