La première cargaison humanitaire de céréales ukrainiennes arrive en Éthiopie

Dans le cadre de l’aide alimentaire prévue pour les pays africains menacés de famine, l’Ukraine a livré 25.000 tonnes de blé à l'Éthiopie. D’autres cargaisons... 04.12.2022, Sputnik Afrique

Le premier navire du programme humanitaire ukrainien "Grain from Ukraine" est arrivé en Éthiopie le 3 décembre, relate la présidence ukrainienne. Le navire a livré 25.000 tonnes de blé ukrainien.Le deuxième, avec 30.000 tonnes de blé à bord, arrivera en Éthiopie la semaine prochaine.La troisième cargaison qui livrera 25.000 tonnes de blé humanitaire à la Somalie se prépare pour le départ.Dans le cadre de cette initiative, l’Ukraine prévoit d'envoyer environ 60 navires d'ici la fin du printemps prochain, au moins dix par mois, vers des pays menacés de famine et de sécheresse. Il s’agit non seulement de l’Éthiopie et de la Somalie, mais également du Soudan, du Soudan du Sud, du Kenya, du Yémen et du Nigeria.Initiative globaleAnnoncé par le Président ukrainien à la mi-novembre, le programme humanitaire "Grain from Ukraine" est entré en vigueur le 26 novembre, environ une semaine après le prolongement de l’accord céréalier.Les pays participant à l’initiative achètent directement des produits agricoles aux producteurs ukrainiens, puis les transfèrent vers des pays menacés par la sécheresse et la famine. Les pays de l’UE, les États-Unis, le Canada, le Qatar ainsi que l’Otan et l’Onu - plus de 30 pays et organisations internationales - ont rejoint le programme.La proposition russeDe son côté, la Russie a à plusieurs reprises annoncé être disposée à livrer son blé à titre gracieux. Annoncée initialement par le ministre de l’Agriculture, cette initiative a été confirmée par le Président russe début novembre. Dans un entretien téléphonique daté du 1er novembre avec son homologue turc, Vladimir Poutine aurait indiqué que Djibouti, la Somalie et le Soudan pourraient être les premiers à recevoir cette assistance russe.Compte tenu de la récolte record de 2022 de 152,2 millions de tonnes, Moscou est prêt à fournir gratuitement 500.000 tonnes des céréales russes aux pays dans le besoin, a fait savoir le 3 décembre auprès du magazine Newsweek le diplomate russe Oleg Ozerov, qui dirige le Forum de partenariat Russie-Afrique.

