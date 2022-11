https://fr.sputniknews.africa/20221129/un-touriste-francais-aurait-tue-ses-deux-enfants-dans-un-hotel-marocain-1057117581.html

Un touriste français aurait tué ses deux enfants dans un hôtel marocain

Soupçonné d'avoir tué ses deux enfants dans un hôtel de Marrakech, un Français a tenté de mettre fin à ses jours, selon la Direction générale de la Sûreté... 29.11.2022, Sputnik Afrique

La police marocaine a ouvert lundi une enquête après une tentative de suicide d'un touriste français soupçonné d'avoir tué ses deux jeunes enfants dans un hôtel de Marrakech, selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).Les corps des deux mineurs de nationalité française, âgés de 9 et 13 ans, ont été découverts à l'intérieur d'une chambre d'hôtel dans un quartier touristique de Marrakech.Leur père, un infirmier retraité, a été retrouvé près d'eux dans un état comateux.D'après les premiers éléments de l'enquête, les cadavres des deux victimes ne portaient aucune trace de violence ni de résistance. Une autopsie est en cours.Aucun signe de violence n'a non plus été observé sur le corps du père qui a été transféré dans un hôpital local, où il est soigné dans une unité de soins intensifs.Les policiers ont trouvé sur les lieux une lettre manuscrite dans laquelle sont expliqués les mobiles -- apparemment familiaux -- du drame, a indiqué la même source policière.Ils ont également récupéré des seringues médicales usagées.L'ex-épouse du retraité a été auditionnée par la police judiciaire marocaine dans le cadre de l'enquête.

