https://fr.sputniknews.africa/20221121/un-diplomate-liberien-se-suicide-dans-un-aeroport-distanbul--1057046985.html

Un diplomate libérien se suicide dans un aéroport d'Istanbul

Un diplomate libérien se suicide dans un aéroport d'Istanbul

Détenteur d'un passeport diplomatique libérien, l’homme s'est suicidé à l'aéroport d'Istanbul sous les yeux de sa femme et de ses enfants, relate ce 21... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T15:06+0100

2022-11-21T15:06+0100

2022-11-21T15:06+0100

afrique subsaharienne

turquie

suicide

aéroport

diplomates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1045649017_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_7eef0ffa3febde2cbf7ed6367257c5f0.jpg

Un Libérien s’est donné la mort dans un aéroport d’Istanbul, comme l’a annoncé ce 21 novembre le journal turc Hürriyet.Selon le média, l’homme, appelé Aberkah Samuel Kkwame, avait un passeport diplomatique.Accompagné de sa femme et de ses enfants, il est arrivé à l’aéroport en taxi pour rentrer dans son pays. Cependant, lorsqu’il est sorti de la voiture, il a fait quelques pas et s’est jeté d’une hauteur de 20 mètres sous les yeux de sa famille.Il n’a pas pu être sauvé, malgré l’intervention rapide des secouristes.Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête.Pour l’instant, la cause de son acte n’est pas connue.

afrique subsaharienne

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, turquie, suicide, aéroport, diplomates