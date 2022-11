https://fr.sputniknews.africa/20221129/six-antiquites-pilees-par-des-britanniques-durant-la-colonisation-rendues-au-nigeria-1057123814.html

Six antiquités pilées par des Britanniques durant la colonisation rendues au Nigéria

Six antiquités pilées par des Britanniques durant la colonisation rendues au Nigéria

Un musée londonien a restitué au Nigéria six artefacts volés par les Britanniques à la fin du XIXe siècle, pendant l’ère coloniale. C’est la première fois... 29.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-29T15:05+0100

2022-11-29T15:05+0100

2022-11-29T15:06+0100

afrique

colonialisme

royaume-uni

musée

british museum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1057123652_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14bc14bb9bb730ac8a6b8ce0c73df440.jpg

Six antiquités dont deux en bronze datant du XVIe siècle ont été rendues aux autorités nigériennes lundi 28 novembre lors d’une cérémonie dans le musée Horniman à Londres, écrit le Guardian.Il s’agit d’artéfacts pilés parmi de nombreux objets en 1897 lors d'une incursion militaire britannique au royaume du Bénin, qui se trouvait au sud-ouest de l’actuel Nigéria.Ces artéfacts font partie d’une collection des 72 pièces. Selon un accord avec les autorités nigériennes, le musée Horniman leur a transmis le droit de posséder toute la collection. Pendant les 12 prochains mois, les autres 66 objets restent toutefois à Londres en prêt avant la deuxième phase de rapatriements.Le British Museum persisteD’après le quotidien, c’est la première fois qu’une institution financée par le gouvernement britannique rend des artéfacts pilés par ses troupes. Par cette raison, le geste du musée Horniman est un signal envoyé au British Museum qui possède toujours près de 900 antiquités du royaume du Bénin et ne veut pas les rendre malgré les appels des autorités nigériennes.En octobre 2022, lorsque le musée national d'Art africain de Washington a rendu au Nigéria 29 objets en bronze, le ministre nigérien de la Culture Lai Mohammed a exhorté le British Museum à suivre cet exemple. Il a notamment accusé les députés britanniques de s’abriter derrière une loi interdisant de fractionner la collection du musée.Des trésors pillésEn 1897 les troupes britanniques ont fait main basse sur tous les trésors royaux dont certains sont tombés dans les mains d’officiers avant être vendus aux enchères à Londres. Environ 3.000 pièces se sont finalement retrouvées dans les musées et dans des collections privées du monde entier.Le Nigeria a négocié la restitution des bronzes du Bénin avec plusieurs pays européens et prévoit de construire un musée à Benin City, dans le sud de l'état d'Edo, pour les y rassembler.

afrique

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, colonialisme, royaume-uni, musée, british museum