Le Maroc importera du verre russe

La Russie et le Maroc ont conclu des accords concernant le commerce du verre. Importateur de cette matière pour 250 millions de dollars chaque année, le... 29.11.2022, Sputnik Afrique

Un producteur russe de verre a conclu des accords avec les principaux importateurs marocains, indique la représentation commerciale russe au sein du royaume.La Russie considère le Maroc comme un pays "perspectif", avec un volume annuel d’importations de cette matière dépassant les 250 millions de dollars.Les accords en question ont été signés entre l’entreprise russe Steklo Export et ses partenaires marocains lors du Salon international du bâtiment (SIB). Ia eu lieu du 23 au 26 novembre à El Jadida.Des sociétés de logistique et de courtage, ainsi que des agences de certification ont également participé à la conclusion des accords.Les précédents contacts russo-marocains en la matière ont eu lieu en février dernier.L’attractivité du marché marocainLa mission russe a déjà évoqué l’attractivité du marché marocain. Début octobre, elle s’est entretenue avec les responsables du ministère marocain de la Production et de l’Industrie. Les participants ont mis en avant plusieurs domaines de coopération: l'industrie automobile, la métallurgie, la construction ferroviaire, le traitement du bois, la pharmacie et l'industrie alimentaire.Le Maroc est le troisième débouché commercial de Moscou en Afrique après l’Égypte et l’Algérie. Pour les premiers 6 mois de 2022, les exportations russes vers le royaume ont atteint 950 millions de dollars, soit le double de la même période en 2021. Sont principalement concernés l’industrie chimique et les hydrocarbures.

