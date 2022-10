https://fr.sputniknews.africa/20221004/le-maroc-devient-de-plus-en-plus-attractif-pour-les-exportateurs-et-producteurs-russes-1056398772.html

Le chef de la représentation commerciale russe au Maroc, Artem Tsinamdzgvrishvili, s’est entretenu le 3 octobre avec les responsables du ministère marocain de la Production et de l’Industrie, selon le communiqué de la mission russe.Les participants ont mis en avant plusieurs domaines de coopération: l'industrie automobile, la métallurgie, la construction ferroviaire, le traitement du bois, la pharmacie et l'industrie alimentaire.Débouchés non négligeablesFin septembre, la représentation a organisé une conférence en ligne pour les entrepreneurs russes de la région de Kemerovo, au sud de la Sibérie, prêts à exporter vers le Maroc des produits chimiques, équipements miniers, systèmes de vidéosurveillance, engrais.Le Maroc est le troisième débouché russe en Afrique après l’Égypte et l’Algérie. Pour les premiers 6 mois de 2022, les exportations russes vers le royaume ont atteint 950 millions de dollars, soit le double par rapport à la même période en 2021. Les principales sont la production de l’industrie chimique et les hydrocarbures.

