https://fr.sputniknews.africa/20220921/devant-lonu-le-maroc-plaide-pour-une-cooperation-internationale-benefique-aux-pays-africains-1056243681.html

Devant l'Onu, le Maroc plaide pour une coopération internationale bénéfique aux pays africains

Devant l'Onu, le Maroc plaide pour une coopération internationale bénéfique aux pays africains

Le Maroc appelle au renforcement d’une coopération internationale qui sert les pays d’Afrique, notamment à travers l’allégement de la dette et des initiatives... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T07:48+0200

2022-09-21T07:48+0200

2022-09-21T07:48+0200

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1044759623_0:155:1920:1235_1920x0_80_0_0_b83c75281bd577f883d6c85582d5ae95.jpg

M. Akhannouch a rappelé, à cet égard, que les visites successives de SM le Roi Mohammed VI aux différents pays du continent, attestent de cette conviction à la faveur du lancement de projets structurels de coopération et de partenariat destinés à consolider le développement durable, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement économique, dans un engagement ferme en faveur de la complémentarité interafricaine.Le Chef du gouvernement a rappelé également la récente tenue au Maroc, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de la 14è édition du Sommet d'affaires USA-Afrique, avec pour objectif de doper le flux des investissements vers les secteurs prioritaires pour les pays africains.Dans sa déclaration au nom du Maroc, M. Akhannouch a fait remarquer que l’Afrique est le continent qui paye le plus lourd tribut à la conjoncture économique née de l’actuelle crise géostratégique mondiale, subissant de plein fouet le renchérissement des prix des denrées alimentaires et énergétiques.Une telle situation met en péril les acquis de l’Afrique en matière de développement durable, a-t-il déploré, tout en estimant que le continent dispose des potentialités nécessaires pour transformer ces défis en opportunités compte tenu de ses ressources humaines et naturelles, outre les perspectives ouvertes grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).Le Chef du gouvernement a conclu en citant le discours royal devant le 28è sommet de l’Union africaine, dans lequel le Souverain a déclaré: "Nous, peuples d’Afrique, avons les moyens et le génie; et nous pouvons ensemble, réaliser les aspirations de nos peuples".

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, afrique subsaharienne, maghreb, maroc