Le Maroc sur le point d’acheter des missiles chinois?

28.11.2022

Dans la logique d’être au top militairement, le Maroc serait en discussion avec la China Aerospace Science and industry corporation (CASIC) pour procurer à ses forces armées (FAR) des missiles et des bombes planantes à guidage de précision, relate le média spécialisé TacticalReport. Outre les missiles, Rabat négocierait avec la Chine l’achat de drones de type Wing Loong 2 pour remplacer les Wing Loong 1.Pas un coup d’essaiLa Chine et le Maroc n’en sont pas à leur première relation militaire. En effet, adepte de l’industrie militaire chinoise, Rabat avait déjà, en 2017, commandé et reçu un premier lot du système chinois de défense aérienne FD-2000B, d’une portée de 250 km. Celui-ci a été attribué à la base militaire de Sidi Yahya El Gharb, située à environ une cinquantaine de kilomètres au nord de Rabat sur une superficie de 42.000 m², précise le site ObservAlgerie.Le royaume avait également acquis des systèmes de défense antiaérienne chinois à moyenne portée Sky Dragon 50, aussi commandés à cette même période, poursuit le même portail Internet.Dans le projet de loi des finances pour l’année 2023, le Maroc a revu à la hausse son budget Défense qui s’élève à environ 17 milliards de dollars, avait annoncé en octobre Hespress.Un compagnon militaire par défaut?Le Maroc se tourne vers la Chine depuis l’arrivée, en janvier 2021, d’une majorité Démocrate au parlement aux États-Unis, peu favorable au Maroc, note ObservAlgerie. La Chine est depuis aux côtés de la Turquie et d’Israël comme les principaux fournisseurs d’armes pour les FAR.Rabat, divers sur le plan des relations internationales, avait dernièrement intensifié ses échanges dans le domaine sécuritaire.Depuis la normalisation de ses relations avec Israël, le Maroc a signé plusieurs contrats d’armement avec ce pays qui est devenu l’un de ses principaux partenaires.

