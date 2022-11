https://fr.sputniknews.africa/20221126/le-maroc-entend-resserrer-les-liens-securitaires-et-militaires-avec-le-mali-1057094462.html

Le Maroc entend resserrer les liens sécuritaires et militaires avec le Mali

Bamako et Rabat pourraient intensifier leurs échanges, y compris dans le domaine de la sécurité. Un émissaire du roi du Maroc a annoncé s’être rendu au Mali... 26.11.2022, Sputnik Afrique

Le Maroc, qui veut contribuer à la stabilité dans la région, a proposé au Mali de renforcer la collaboration dans les domaines militaire et sécuritaire. Chakib Benmoussa, ministre marocain de l’Éducation nationale, a fait cette déclaration après avoir remis un message du roi Mohammed VI au Président de transition du Mali, relate Maliweb."Sa Majesté le roi Mohammed VI est disposé à renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, économique, militaire et sécuritaire pour contribuer à la stabilité de la région", a-t-il conclu.M.Benmoussa a rassuré le colonel Assimi Goïta de la volonté de Rabat de développer les relations historiques et particulières entre les deux pays.Des relations qui ne datent pas d’aujourd’huiMalgré l’absence de frontières physiques, Rabat entretient avec Bamako des relations multiformes. En octobre, le Maroc a offert au Mali des copies de manuscrits de la plume d’Ahmed Baba, célèbre érudit du XVIe siècle.Le souverain marocain a effectué deux visites historiques au Mali, en 2013 et 2014 qui ont contribué à entamer un long processus de reconstruction des relations bilatérales entre les deux pays.Après les sanctions infligées au Mali par la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Maroc s’est dit prêt à accompagner le Mali pour faire face aux défis de la transition.

