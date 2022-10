https://fr.sputniknews.africa/20221010/rabat-remet-a-bamako-des-copies-de-manuscrits-datant-de-plusieurs-siecles-1056463774.html

Rabat remet à Bamako des copies de manuscrits datant de plusieurs siècles

Rabat remet à Bamako des copies de manuscrits datant de plusieurs siècles

Le Maroc a offert au Mali de copies de manuscrits de la plume d’Ahmed Baba, célèbre érudit du XVIe siècle. Un symbole des liens forts tissés entre les deux... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Alors que la question de la restitution des biens culturels est en vogue, le Maroc a fait un pas dans cette direction en offrant au Mali des copies de manuscrits de l’érudit Ahmed Baba. Ces copies, réunis sur CD et microfilms, ont été remis au ministre malien de la Culture, Andogouli Guindo, par l’ambassadeur marocain à Bamako, Idris Isbain.Le haut responsable a rappelé que le roi Mohammed VI s’était déjà rendu au Mali à deux reprises, en 2013 et 2014. Des visites fructueuses puisqu’elles se sont soldées par la signature de dizaines d’accords de coopération.Le ministre malien a pour sa part remercié le Maroc pour la remise de ses copies, appelant Rabat à continuer son soutien à la préservation et la promotion du patrimoine malien.Un célèbre éruditAhmed Baba (1556-1627), dit aussi Aḥmed Baba al-Timbukti, était un savant originaire de Tombouctou. Il fut déporté au Maroc après l’invasion de l’Empire Songhaï. Il y produisit la majeure partie de son œuvre, écrivant une quarantaine d’ouvrages.Il est notamment connu comme un opposant à l’esclavage et a voulu réformer la traite transsaharienne, pour empêcher l’asservissement entre musulmans. Il possédait par ailleurs une grande bibliothèque, comptant plus de 1.500 ouvrages.L’Institut Ahmed Baba, seule bibliothèque publique de Tombouctou, a été nommé en son honneur.

