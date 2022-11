https://fr.sputniknews.africa/20221127/zelensky-doit-rapatrier-les-dizaines-de-millions-quil-planque-affirme-un-ex-eurodepute-francais-1057104426.html

Zelensky doit rapatrier "les dizaines de millions qu’il planque", affirme un ex-eurodéputé français

Paris, Bruxelles et Washington devraient se pencher sur les millions mis de côté par le Président ukrainien avant d’allouer plus de fonds à Kiev, a déclaré... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Le flou qui entoure les aides allouées à Kiev commence à en agacer certains. Florian Philippot, président des Patriotes, a ainsi enjoint les Occidentaux de se montrer plus regardants. L’ancien bras droit de Marine Le Pen souhaite que la France, les États-Unis et l’UE fassent pression sur le Président ukrainien, soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars.Un peu plus tôt, l’ancien eurodéputé avait souligné que l’aide européenne allouée à Kiev finissait bien souvent "dans les poches des mafias et sur des comptes offshore".En octobre 2021, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait été pris dans la tourmente, suite à l’affaire des Pandora papers. Le média Slidstvo.info avait alors révélé qu’une société appartenant au dirigeant avait fait appel à des compagnies offshores pour l’achat "de trois appartements dans le centre de Londres […] pour une somme d’environ 7,5 millions de dollars".Des armes aussi détournées?Au-delà des détournements financiers, certains observateurs craignent également que l’armement livré à Kiev ne finisse dans la nature. Certaines armes envoyées en Ukraine ont d’ores et déjà été retrouvées en Scandinavie, où elles alimentent les réseaux criminels, selon les autorités finlandaises.Les risques de détournements d’armes vers les organisations terroristes ont également été pointés du doigt à plusieurs reprises. Le Pentagone avait d’ailleurs admis se pencher sur la question en août dernier.Plus généralement, le soutien à l’Ukraine, qu’il soit financier ou militaire, ne semble plus faire l’unanimité chez les Occidentaux. Le sujet a notamment animé les élections de mi-mandat aux États-Unis. Plus récemment, le ministre des Armées français a admis que beaucoup de citoyens ne comprenaient pas pourquoi il fallait aider l’Ukraine.

