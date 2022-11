https://fr.sputniknews.africa/20221127/les-prix-alimentaires-flambent-dans-lest-de-la-rdc-a-cause-des-attaques-du-m23-1057101069.html

Les prix alimentaires flambent dans l’est de la RDC à cause des attaques du M23

Les prix alimentaires flambent dans l’est de la RDC à cause des attaques du M23

Sur fond de combats dans l’est de la République démocratique du Congo, les prix des produits alimentaires et de première nécessité y ont bondi de 19% en un an... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté dans cette région de la République démocratique du Congo, attaquée par les rebelles M23, selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM).En septembre 2022, Le Nord-Kivu a présenté une hausse de 19% des prix de produits alimentaires, par rapport à la même période de l’année dernière.Entre-temps, les effets économiques négatifs suscités par les récentes violences depuis fin octobre ne sont pas encore connus.Сe conflit a aussi impacté la situation humanitaire, provoquant un exode de la population, poursuit le PAM. Depuis la reprise des combats entre ce groupe et les forces gouvernementales en mars dernier, le nombre de déplacés est passé à 262.000 personnes.Des fonds nécessairesL’organisation dit craindre d’être bientôt confrontée à de réelles pénuries en ce qui concerne "l'aide alimentaire générale, la prévention et le traitement de la malnutrition":Conflit qui dure longtempsQualifiés de terroristes par les autorités congolaises, les rebelles du M23 ont repris les armes dans l'est de la RDC en janvier 2021, après quelques années d’accalmie. Depuis, la région vit régulièrement des recrudescences de tensions.Fin octobre, les rebelles sont parvenus à s'emparer de quelques villes dans la province du Nord-Kivu. Le 25 novembre, un cessez-le-feu a été acté lors d’un mini-sommet par les chefs d’État membres de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC). Cependant, le porte-parole du mouvement M23 a ensuite déclaré que cette décision ne le concernait pas "vraiment", vu l’absence de ses représentants lors de ces pourparlers.

