L'Ouganda envoie un contingent militaire en RDC

Alors que de nouveaux combats intenses font rage entre les forces armées et les rebelles M23 dans l’est de la République démocratique du Congo, l’Ouganda... 21.11.2022, Sputnik Afrique

L'Ouganda enverra 1.000 soldats dans la République démocratique du Congo voisine d'ici la fin de ce mois. Ils rejoindront une force régionale mandatée pour aider à mettre fin à des décennies d'instabilité, a annoncé ce 21 novembre l'armée de Kampala, dont les propos ont été relayés par Reuters.Ainsi, l'Ouganda sera le troisième pays à déployer des troupes après l'arrivée de contingents du Kenya et du Burundi. Les forces ougandaises seront déployées à Goma, ville dans l’est de la RDC, où les rebelles de M23 mènent leur offensive.Des troupes de maintien de la paix de l'Onu sont également présentes dans la région, mais "il n'y a pas beaucoup de paix à maintenir", a résumé le 21 novembre le Président kényan, William Ruto.Les sept pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), que la RDC a rejoint cette année, ont convenu en avril de mettre en place une force pour combattre les rebelles dans l'est agité du pays.Conflit sanglantDepuis le 20 novembre, les combats font rage dans les collines du secteur de Kibumba, selon des témoins. Cette localité est depuis plusieurs jours sur une ligne de front à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale de la province du Nord-Kivu, Goma.D'autres combats sont signalés plus loin au nord-est de Goma, en direction d'Ishasha, localité frontalière de l'Ouganda.Selon les Nations unies, 188.000 personnes ont quitté leurs foyers depuis le 20 octobre en RDC, soit près de 240.000 déplacés depuis le début de cette crise sécuritaire.Les rebelles du M23 ont lancé leur offensive actuelle dans l'est de la RDC en janvier 2021. Fin octobre, ils sont parvenus à s'emparer de quelques villes dans la province du Nord-Kivu.

