https://fr.sputniknews.africa/20221126/la-russie-accuse-leurope-de-soutenir-le-neonazisme-dans-le-monde-1057096360.html

La Russie accuse l’Europe de soutenir le néonazisme dans le monde

La Russie accuse l’Europe de soutenir le néonazisme dans le monde

L’évolution de la crise en Ukraine montre comment l’Europe contribue au mécanisme de recrudescence du néonazisme dans le monde, estime le chef de la diplomatie... 26.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-26T17:55+0100

2022-11-26T17:55+0100

2022-11-26T17:55+0100

russie

europe

soutien

néonazisme

états-unis

interview

république centrafricaine

mali

venezuela

allemagne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102217/11/1022171195_0:9:461:268_1920x0_80_0_0_073e417eb553a6dc8dd5c7e9e1579ae0.jpg

L’Europe, sous l’influence des États-Unis, est impliquée dans le processus de renaissance du néonazisme dans le monde. Cela s’est visiblement exprimé lors de la crise ukrainienne, a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères dans une interview pour le documentaire Le nazisme sous enquête.Le texte de son interview a été publié ce samedi 26 novembre sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie russe, cette déclaration est justifiée par la récente sortie d’Emmanuel Macron questionnant le modèle de vie en Ukraine.Libérer l’Ukraine du néonazismeM.Lavrov a annoncé, au cours de la même interview, que l’Ukraine sera libérée des autorités "néonazies" qui sont présentement à la tête du pays. Il s’est dit certain que Volodymyr Zelensky, actuel Président de l’Ukraine, n’arriverait pas au bout de ses projets."Le peuple ukrainien sera libéré des dirigeants néo-nazis, il mérite de vivre en bon voisinage, dans l'amitié et la prospérité aux côtés de ses frères slaves", a mentionné le diplomate russe.Quand l’Europe et les USA refusent de condamner le nazismeLe 4 novembre, un vote sur la résolution russe contre la glorification du nazisme, mais aussi contre le racisme et la xénophobie avait eu lieu à l’Onu. Parmi les co-auteurs de ce texte proposé par la Russie se trouvent entre autres la Biélorussie, la Centrafrique, la Corée du Nord, le Mali et le Venezuela.Le texte a été adopté par 105 voix pour, 52 voix contre et 15 abstentions. Parmi les États qui ont voté contre figurent l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, les États-Unis, , la Hongrie, l’Italie, la France, le Japon, , le Royaume-Uni, les trois pays baltes et l’Ukraine.

russie

europe

états-unis

république centrafricaine

mali

venezuela

allemagne

autriche

italie

france

japon

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, europe, soutien, néonazisme, états-unis, interview, république centrafricaine, mali, venezuela, allemagne, autriche, italie, france, japon, ukraine