Moscou qualifie d’"hypocrisie" le vote à l’Onu sur la condamnation du nazisme

Le ministère russe des Affaires étrangères a réagi après le vote de la Troisième commission de l’Assemblée générale de l’Onu concernant la résolution sur "l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance".D’après Maria Zakharova, les pays qui ont voté contre ont démontré une "hypocrisie politique". En passant elle a noté qu’auparavant plusieurs d’entre eux s’étaient abstenus.La diplomate a souligné que parmi les États qui ont voté contre se trouvent "ceux qui ont soutenu le fascisme au XXe siècle, ceux qui en ont souffert et ont failli disparaître".Un vote houleuxLa Troisième commission de l’Assemblée générale l’Onu s’est prononcée le 4 novembre concernant le texte intitulé "Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée". Le projet a été présenté par la Russie, parmi les co-auteurs se trouvent entre autres le Mali, la Centrafrique, la Biélorussie, le Venezuela, la Corée du Nord.Le texte a été adopté par 105 voix pour, 52 voix contre et 15 abstentions.Parmi les États qui ont voté contre figurent l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la France, le Japon, le Canada, les pays baltes, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Géorgie, l’Ukraine, les États-Unis.Israël et l’Arménie se sont prononcés en faveur du texte.L’Assemblée générale "se déclare profondément préoccupée par la glorification, quelle qu’en soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l’organisation Waffen-SS", selon le texte de la résolution.Des tensions sont apparues quand l’Australie, le Libéria, le Japon, la Macédoine du Nord ont présenté un amendement selon lequel la Russie "cherche à justifier" le déclenchement du conflit militaire en Ukraine "en invoquant l’élimination du néonazisme" et que cet acte "compromet sérieusement les mesures prises pour combattre réellement ce fléau". L’amendement a été adopté par 63 voix pour, 23 voix contre et 65 abstentions.Pour la Russie, l’amendement, dont elle s’est dissociée, visait à empêcher l’adoption de la résolution.

