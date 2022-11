https://fr.sputniknews.africa/20221125/si-le-parlement-europeen-avait-un-pouvoir-contraignant-la-3e-gm-aurait-deja-ete-declenchee-1057085597.html

«Si le Parlement européen avait un pouvoir contraignant, la 3e GM aurait déjà été déclenchée» La Russie a été désignée par les eurodéputés «pays promoteur du terrorisme». La définition onusienne du terrorisme conviendrait mieux à l’Occident qui «en est à son cinquième siècle en la matière», affirme au micro de Sputnik Afrique Ferhat Ait Ali, ex-ministre algérien.

"Je suggère de reconnaître le Parlement européen comme promoteur de la débilité!". C’est dans ces termes crus que la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a ironiquement dénoncé le vote du Parlement européen, le 23 novembre, en faveur d’un texte désignant la Russie comme "État promoteur du terrorisme" international. Pour l’ex-ministre algérien Ferhat Ait Ali, on ne peut que souscrire à la suggestion de Mme Zakharova. Par ailleurs, M.Ait Ali estime qu’en partant de la définition onusienne du terrorisme - à savoir l'intimidation ou la coercition d'une population par la menace ou la perpétration d'actes de violences – "nous pouvons dire que l’Occident en est à son cinquième siècle en la matière". Punir ou bénir l’Algérie pour ses relations avec la Russie?Une lettre a été également adressée à la Commission européenne par des eurodéputés. Ils y demandent la révision des accords d’association et de libre-échange avec l’Algérie en représailles à ses relations étroites avec la Russie. Notre interlocuteur se dit tout à fait favorable à cette démarche. Et pour cause, cela fait 20 ans qu’il se bat pour leur annulation pure et simple.Dans le même sens, il souligne que ces eurodéputés "sont tellement idiots qu'ils demandent à leur Commission de faire exactement ce que nous (les Algériens, ndlr) demandons depuis des années".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

