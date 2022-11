https://fr.sputniknews.africa/20221123/-zakharova-propose-de-reconnaitre-le-parlement-europeen-comme-un-promoteur-de-la-debilite-1057068026.html

Zakharova suggère de reconnaître le Parlement européen comme un "promoteur de la débilité"

En réaction à l'adoption par le Parlement européen d'une résolution qualifiant la Russie d'"État promoteur du terrorisme", la porte-parole de la diplomatie...

La porte-parole du ministère russe des Affaire étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé le vote du Parlement européen de ce 23 novembre en faveur d’un texte désignant la Russie comme un "État promoteur du terrorisme" dans le contexte de l’opération militaire spéciale en Ukraine.Aucune valeur juridiqueLe texte en question a été adopté à Strasbourg par 494 voix pour (58 voix contre et 44 abstentions).Les résolutions du Parlement européen n’ont aucune valeur juridique et portent le caractère de simple recommandation. Néanmoins, elles sont largement exploitées dans l'environnement médiatique et politique de l'UE pour promouvoir et diffuser des points de vue jugés nécessaires.

