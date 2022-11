https://fr.sputniknews.africa/20221125/resolution-du-parlement-euro-une-forme-de-terrorisme-politique-selon-un-ex-ministre-algerien-1057087246.html

Résolution du Parlement euro: "une forme de terrorisme politique", selon un ex-ministre algérien

L’adoption par le Parlement européen mercredi 23 novembre d’une résolution reconnaissant la Russie comme un État promoteur du terrorisme a fait réagir auprès de Sputnik l’ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Ait Ali.Dans leur texte adopté, les eurodéputés ont appelé l’UE et les États membres à mettre en place un "cadre juridique européen" qui permettrait de prendre contre les pays qualifiés de soutiens au terrorisme "une batterie de lourdes mesures restrictives et qui aurait pour effet de limiter de manière importante les relations de l’Union" avec les pays en question.Pour M.Ait Ali, ce document laisse plus de questions que de réponses, notamment concernant la conception du terrorisme chez les Occidentaux, mais aussi le caractère pratiquement supranational du Parlement européen."Manifestement, les députés essaient de transcender les parlements nationaux des pays européens", estime-t-il.Selon lui, les volontés nationales des membres de l’UE sont menacées à partir du moment où un parlement supranational la représente sans avoir "de consistance politique réelle en matière de pouvoir de décision".Pourtant, ses décisions ne revêtent pas de caractère contraignant. Sinon, "Mme Von der Leyen aurait déclenché une troisième guerre mondiale depuis très longtemps".Du terrorisme pour un huitième de la population mondiale"Le but de cette déclaration est pratiquement de se prendre pour Frédéric le Grand, de se prendre pour le dernier empereur du Saint-Empire romain germanique, quelque part dans une croisade à l'est chez les Slaves", poursuit Ferhat Ait Ali.Dans cet ordre d’idées, le terrorisme est tout ce qui touche une certaine minorité occidentale, représentant peut-être globalement un milliard d'individus sur huit milliards. Et la légitime défense, c'est tout ce qui peut éventuellement toucher les sept milliards restants.Appels à de nouvelles restrictions antirussesDans sa résolution, le Parlement a invité l'Union européenne à isoler encore davantage la Russie sur le plan international, notamment en ce qui concerne son appartenance à des organisations et organes internationaux tels que le Conseil de sécurité des Nations unies.Les députés ont également souhaité que les liens diplomatiques avec la Russie soient réduits, que les contacts de l'UE avec les représentants officiels russes soient limités au strict minimum et que les institutions affiliées à l'État russe dans l'UE qui diffusent de la propagande soient fermées et interdites.L'UE ne pouvant actuellement désigner officiellement des États comme commanditaires du terrorisme, le Parlement invite l'UE et ses États membres à mettre en place le cadre juridique approprié et à envisager d'ajouter la Russie à une telle liste.

