https://fr.sputniknews.africa/20221125/pour-le-chef-de-lotan-lukraine-traverse-un-debut-dhiver-horrible-1057087966.html

Pour le chef de l'Otan, l’Ukraine traverse "un début d’hiver horrible"

Pour le chef de l'Otan, l’Ukraine traverse "un début d’hiver horrible"

Pointant "un début d’hiver horrible pour l’Ukraine", le secrétaire général de l’Otan promet de lui fournir des vêtements et des médicaments, mais insiste... 25.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-25T17:03+0100

2022-11-25T17:03+0100

2022-11-25T17:03+0100

ukraine

otan

russie

jens stoltenberg

armements

armes

hiver

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104304/04/1043040405_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_0e27ad93ea91df443cc4d368b336e132.jpg

Alors que l’Ukraine est sur le seuil d’un hiver "terrible", les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Otan décideront durant leur rencontre à Bucarest de l’expansion de l’aide au pays, a déclaré le secrétaire général de l’alliance.Intervenant à un point presse à l’approche d’une session en Roumanie les 29 et 30 novembre, Jens Stoltenberg a affirmé que "les vagues de frappes" avaient aggravé la situation énergétique et alimentaire en Ukraine."Mais nous devrons payer un prix encore plus élevé si la Russie gagne. C'est pourquoi l'Otan a l'intention de continuer d'augmenter son soutien à l'Ukraine. Nous ne reculerons pas."L’Alliance envisage de livrer à Kiev davantage de carburant, des générateurs, des produits médicaux et des vêtements."Complice des crimes de Kiev"Déterminée à aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie "aussi longtemps qu'il le faudra", l’Otan aidera le pays à transformer ses forces armées en une armée moderne aux normes occidentales, a d’ailleurs promis Jens Stoltenberg.En outre, il a ajouté que l’Alliance a élargi considérablement la production en Europe de l'Est d'armements et de munitions de modèles soviétiques nécessaires à l'Ukraine.Tout en énumérant les armements déjà livrés à ce pays et appelant les pays membres à continuer de les fournir, le secrétaire général de l’Alliance de l'Atlantique Nord a jugé que cette dernière n’était pas partie au conflit.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, otan, russie, jens stoltenberg, armements, armes, hiver