"La France a pillé notre pays", tranche le militant nigérien anti-Barkhane Maïkoul Zodi

Une intervention qui n’est pas passée inaperçue. Mi-novembre, le militant nigérien anti-Barkhane Maïkoul Zodi a critiqué l’ambassadeur de France au Niger face à plusieurs étudiants à l’Université Abdou Moumouni de Niamey: il a demandé au diplomate pourquoi la France ne voulait pas quitter le sol nigérien.Au micro de Sputnik, M.Zodi assure que la jeunesse nigérienne partage ses idées quant à la présence français au Niger et l’a largement applaudi.Au nom d’une vie meilleureAfin de faire échouer la poursuite de ce pillage et de priver la France des ressources africaines, le coordinateur nigérien du mouvement Tournons La Page juge essentiel de "se battre", de "dire non" et de "prendre conscience que cette lutte politique est contre l’impérialisme".Début novembre, la France a décidé de baisser le rideau Barkhane dans le Sahel. Or, selon Maïkoul Zodi, qui a beaucoup dénoncé cette opération militaire, les Français "ne peuvent pas quitter le Niger", parce qu’ils suivent leurs intérêts dans la région."Diversifier les partenaires"Face aux inquiétudes de Paris quant aux liens que Moscou établit avec des pays africains, Maïkoul Zodi explique que, dans le monde qui est "compétitif, sélectif et comparatif", les Africains ne visent qu’à "diversifier les partenaires", que ce soit la Russie, la Turquie, la Chine ou bien la France, avec qui la coopération importe aussi pour le Niger.Néanmoins, cette dernière doit comprendre "qu’elle ne peut plus jouer le maître chez nous", insiste le militant.

