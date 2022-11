https://fr.sputniknews.africa/20221121/loccident-est-dans-une-situation-difficile-a-cause-de-lenvoi-de-ses-armes-a-lukraine-selon-wp-1057044718.html

L’Occident est "dans une situation difficile" à cause de l’envoi de ses armes à l’Ukraine, selon WP

L’Occident est "dans une situation difficile" à cause de l’envoi de ses armes à l’Ukraine, selon WP

Les États-Unis et l'Union européenne manquent déjà d’armes disponibles pour les transférer à l’Ukraine. Ce problème nécessite une "action stratégique et à long... 21.11.2022, Sputnik Afrique

Livrant des armes à l’Ukraine depuis le début du conflit, les États-Unis et les pays européens font face à un défi à cause de l’épuisement de leurs réserves d’armes, selon une source officielle au sein de l’Otan citée par le Washington Post.Les pays occidentaux doivent ainsi "puiser plus profondément dans leurs stocks".Toujours selon la source, la résolution de ce problème nécessite "des efforts stratégiques et à plus long terme".En revanche, Moscou dispose pour sa part de stocks importants et les usines russes de fabrication d'obus d'artillerie travaillent avec un personnel accru, a-t-elle affirmé.Implication dans le conflitUniquement depuis février dernier, l’Alliance a déjà dépensé des dizaines de milliards de dollars pour équiper l’Ukraine. Les pays membres ont à maintes reprises déclaré vouloir soutenir Kiev quoi qu’il en soit.Ce 21 novembre, l’Otan a prôné la nécessité d’élargir ses livraisons d’armes, de systèmes antiaériens et de carburant à l’Ukraine.Au total, les dépenses militaires conjointes de l’Alliance ont augmenté de 350 milliards de dollars par rapport à 2014, noté son secrétaire général.

