"La Russie pourrait prendre le dessus" en Ukraine

"La Russie pourrait prendre le dessus" en Ukraine

Même si la Russie "traverse une période difficile", la situation "est loin d'être optimiste" pour l'Occident et l'armée russe pourrait prendre le dessus... 27.10.2022

Même si la Russie "traverse une période difficile", la situation "est loin d’être optimiste" pour l’Occident et l’armée russe pourrait prendre le dessus, estime l’expert japonais Kazukhiko Fudzi.Plus de 16,8 milliards de dollars d'aide militaire fournis à l’Ukraine par Washington depuis le début du conflit a épuisé les stocks d'armes des États-Unis. Dans cette situation, l’armée ukrainienne risque de se retrouver à continuer la guerre sans moyens, estime Kazuhiko Fuji, chercheur principal du Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), basé à Tokyo.Il cite notamment des missiles antichar Javelin et des lance-roquettes multiples HIMARS dont l’Ukraine pourrait manquer prochainement.L’Ukraine inondée d’armesLa Russie a déjà mis en garde à plusieurs reprises les pays de l’Otan contre leurs livraisons d’armes à l’Ukraine. Ainsi, le ministre russe des Affaires étrangères a noté que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie.Le 26 octobre, le Président russe a noté que les États-Unis inondaient l’Ukraine d’armes. Dans ce contexte, il a appelé à prêter attention au "marché noir" des armes dans le pays. D’après lui, il existe toujours des risques que des armes puissantes comme des systèmes de missiles anti-aériens portables et des armes de haute précision tombent entre les mains de criminels.

