La Corée du Nord qualifie le chef de l'ONU de "marionnette des Etats-Unis"

La Corée du Nord a traité de "marionnette des Etats-Unis" le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour avoir condamné le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang, à quelques heures d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité sur le sujet lundi. Vendredi, M. Guterres avait appelé la Corée du Nord à "renoncer immédiatement à tout nouvel acte provocateur" et à "respecter complètement ses obligations internationales découlant des résolutions du Conseil de sécurité" après le tir, le même jour, d'un ICBM qui est tombé au large du Japon.Mme Choe a mis en valeur le fait que le chef de l'ONU ait qualifié de "provocations" les essais de missiles par la Corée du Nord, et non les manoeuvres militaires conjointes que mènent régulièrement dans la région les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon et qui, selon elle, "ont conduit à la situation actuelle de confrontation sur la péninsule" coréenne. "Cela prouve clairement qu'il est une marionnette des Etats-Unis", a-t-elle affirmé. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir lundi pour discuter de la situation dans la péninsule coréenne, au moment où la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles et est soupçonnée par Séoul à Washington de préparer un essai nucléaire.Un tir récentKCNA a affirmé que le missile tiré vendredi était un ICBM de type Hwasong-17, surnommé "missile monstre" par les experts militaires. Des images diffusées par l'agence d'Etat nord-coréenne ont montré le dirigeant Kim Jong Un assistant en personne aux préparatifs du lancement, accompagné de sa fille dont l'existence a ainsi été confirmée pour la première fois.Appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à "répondre de manière appropriée" à ce tir, l'Union européenne a condamné "une action dangereuse, illégale et irresponsable". Dénonçant également une action "irresponsable", les ministres des Affaires étrangères du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) ont appelé à "une réponse unie et robuste de la part de la communauté internationale, y compris la nécessité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures significatives supplémentaires".Les USA en tête d'un partenariat militaireSéoul, Washington et Tokyo ont intensifié leur coopération militaire depuis que la Corée du Nord a proclamé, en septembre, que son statut de puissance nucléaire était "irréversible", mettant fin à toute possibilité de dialogue sur son désarmement. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont notamment mené fin octobre et début novembre leurs plus grandes manoeuvres aériennes conjointes de leur histoire, déployant des avions furtifs et des bombardiers stratégiques.La Corée du Nord, qui considère ce type de manoeuvre comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à une tentative de renversement de son régime, a répliqué en tirant durant les semaines qui ont suivi une copieuse salve de missiles balistiques, dont l'ICBM de vendredi.Kim Jong Un a qualifié les manoeuvres américano sud-coréennes d'"exercices de guerre d'agression hystérique" et a promis de réagir "résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement total par un affrontement sans merci", selon des propos rapportés samedi par KCNA.

avec AFP

avec AFP

