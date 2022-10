https://fr.sputniknews.africa/20221024/apres-des-coups-de-semonce-entre-les-deux-corees-seoul-entame-des-exercices-navals-1056604352.html

Après des coups de semonce entre les deux Corées, Séoul entame des exercices navals

La marine sud-coréenne a annoncé ce lundi 24 octobre avoir commencé des exercices navals en mer Jaune avec la participation des militaires américains... 24.10.2022, Sputnik Afrique

Le jour même où les deux Corées ont échangé des coups de semonce au large de la côte ouest s'accusant mutuellement d'avoir violé leurs frontières maritimes, Séoul a lancé des exercices navals en mer Jaune.Sa marine a déclaré ce lundi 24 octobre que dans le cadre de cet exercice elle sera rejointe par l’armée, l’armée de l’air, les garde-côtes et les troupes américaines.Selon l’agence Yonhap, la formation de quatre jours se déroule dans le cadre des manœuvres annuelles Hoguk annuels en cours qui se dérouleront jusqu'au 28 octobre avec la participation des Forces américaines en Corée du Sud.Plus de 20 navires de guerre, dont des destroyers et des frégates Aegis, seront mobilisés, ainsi que l'hélicoptère Apache de l'armée et les avions de chasse F-15K et F-16 de l'armée de l'air, détaille l’agence. Les hélicoptères Apache de l'armée américaine et les avions A-10 de l'armée de l'air participeront également à l’exercice.Les Corées s’échangent de tirs de semoncePlus tôt, lundi matin, les deux Corées ont échangé des coups de semonce.Selon l’état-major interarmées sud-coréen, un bateau marchand nord-coréen a enfreint la Ligne de limite Nord, près de l'île de Baengnyeong, cette nuit à 3h42, heure locale, puis se serait replié vers le nord après les coups de semonce de la marine sud-coréenne.La Ligne de limite Nord, une zone tampon maritime, a été établie grâce à l'accord intercoréen de 2018 visant à réduire les tensions militaires.De son côté, l'armée de Pyongyang a affirmé qu'un navire militaire sud-coréen a violé quelques minutes plus tard la frontière de facto de 2,5 à 5 kilomètres et l'armée nord-coréenne a répliqué en tirant dix coups de semonce depuis sa côte ouest.Les tensions ne cessent de d'intensifier dans la péninsule coréenne La Corée du Sud a récemment procédé à des exercices à tir réel et les États-Unis, leur principal allié, ont déployé un porte-avion nucléaire dans la région afin de procéder à des manœuvres trilatérales à grande échelle impliquant également Tokyo.La Corée du Nord a pour sa part effectué en octobre plusieurs tirs de missiles balistiques en direction de la mer. Le mois dernier, la Corée du Nord a par ailleurs déclaré que son statut de puissance nucléaire était "irréversible", fermant définitivement la porte à toute négociation de désarmement, et a fait savoir qu'elle s'autorisait d’effectuer des frappes préventives en cas de menace.

