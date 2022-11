Retrait des troupes ivoiriennes du Mali: "C’est une manière de mettre la pression"

https://fr.sputniknews.africa/20221119/retrait-des-troupes-ivoiriennes-du-mali-cest-une-maniere-de-mettre-la-pression-1057029858.html

Alors que la Côte d'Ivoire a annoncé le 15 novembre le retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la mission onusienne Minusma, l’analyste politique Gnabro Yannick Kouamé parle des raisons de cette décision, dans un entretien à Sputnik."C’est une manière de mettre la pression au Mali pour qu’il baisse d’un ton vis-à-vis de la France, n’oublions pas que le Quai d’Orsay a pris une décision de manière subtile pour soustraire toute aide qu’elle apportait au Mali".Outre le contexte français, ce revirement est également lié au différend qui oppose le Mali et la Côte d’Ivoire concernant le sort de 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis quatre mois, poursuit-il.Les militaires en question ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour "tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État", puis formellement écroués à leur arrivée à l'aéroport de Bamako le 10 juillet. La Côte d’Ivoire réfute les accusations maliennes."Ce n’est pas un retrait catégorique"En plus de la Côte d’Ivoire, la Grande-Bretagne a récemment annoncé le départ de ses troupes de la mission Minusma. L’Allemagne y pense également. Bien qu’annoncé, ce retrait ne sera pas définitif, relativise l’analyste. Pour lui, il pourrait s’agir d’une "revalorisation du type de contrat demandée par le Mali", puisque ni la Côte d’Ivoire ni les partenaires de la France "n’ont intérêt à abandonner le Mali".Le rôle de la Russie en AfriqueEn outre, il salue les efforts entrepris en Afrique par la Russie tout en prônant la diversité dans le domaine de la coopération.

