La Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de son contingent au sein de l'ONU au Mali

La Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de son contingent au sein de l'ONU au Mali

Alors que, depuis mi-juillet, Bamako détient une cinquantaine de soldats ivoiriens en mission de sécurisation au Mali, la Côté d'Ivoire a annoncé... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T11:56+0100

2022-11-15T11:56+0100

2022-11-15T12:52+0100

onu

mali

côte d'ivoire

afrique

abidjan

bamako

Fin de la participation de la République de Côte d'Ivoire à l'opération MINUSMA des Nations unies visant la paix au Mali.Ce 15 novembre, dans une note diplomatique adressée au Bureau du Secrétaire général adjoint aux Opérations de paix des Nations Unies à New York, Abidjan a officiellement annoncé le retrait progressif de son personnel militaire et de police depuis le territoire malien.Toujours via cette note, la Côte d'Ivoire a informé l'ONU qu'elle avait arrêté la rotation des troupes et ne remplacerait pas le personnel de la mission de maintien de la paix au Mali (MINUSMA) en août 2023.Des soldats ivoiriens toujours arrêtésA leur arrivée à l'aéroport de Bamako le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens en mission de sécurisation au Mali ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour "tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat", puis formellement écroués.Depuis lors, les trois femmes de ces soldats ont été libérées pour raison humanitaires, mais 46 militaires restent toujours détenus au Mali au mépris de la médiation entamée par le Président togolais Faure Gnassingbé.

