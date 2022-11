https://fr.sputniknews.africa/20221118/poutine-sentretient-avec-erdogan-par-telephone-1057012815.html

Poutine s’entretient avec Erdogan par téléphone

Les Présidents russe et turc se sont entretenus par téléphone, a fait savoir le Kremlin. Ils ont discuté de l’accord céréalier, ainsi que du projet de hub... 18.11.2022, Sputnik Afrique

Le Président russe Vladimir Poutine s’est entretenu ce 18 novembre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ont annoncé le Kremlin et le bureau d'Erdogan.Au lendemain de la reconduite de l’accord céréalier dans la mer Noire, le Président turc a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son approche constructive, a fait savoir le bureau d’Erdogan. Les deux chefs d’État ont souligné l’importance de la mise en œuvre "complète et intégrale" de cet accord, selon le Kremlin. L’accord qui permet les exportations de céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire et facilite les livraisons des engrais et produits agricoles russes a été prolongé pour 120 jours de plus à partir du 19 novembre.La Turquie a également souligné l’importance des discussions diplomatiques pour régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine.Hub gazier russo-turcVladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de l’initiative d’un hub gazier qui s'établirait en Turquie pour acheminer le gaz russe vers l'Europe, a indiqué le Kremlin. Des groupes de travail turcs, techniques et juridiques, étudieront cette idée dès que possible, a indiqué Ankara. La création de ce hub a été proposée en octobre par le Président russe pour compenser l’absence de livraisons via les Nord Stream.Les deux chefs d’État ont également évoqué les questions régionales, en particulier les relations bilatérales, a fait savoir le bureau d’Erdogan. Selon le Kremlin, les deux leaders ont évoqué "une dynamique positive", notamment des projets communs dans le domaine de l’énergie nucléaire.

