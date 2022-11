https://fr.sputniknews.africa/20221118/lafrique-livre-un-combat-de-liberation-totale-contre-loccident-1057020498.html

L’Afrique livre "un combat de libération totale" contre l'Occident

L’Afrique livre "un combat de libération totale" contre l'Occident

L’Afrique veut se libérer du joug occidental et le conflit en Ukraine lui offre l’opportunité de se positionner en la matière, a confié un politologue algérien... 18.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-18T20:01+0100

2022-11-18T20:01+0100

2022-11-18T20:54+0100

international

afrique

algérie

occident

colonialisme

néo-colonialisme

ukraine

chine

russie

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1045580092_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_da88420ff5be1564520034646c350dad.jpg

Les positions de certains pays africains sur le conflit en Ukraine reflètent plus largement leur désir d’indépendance vis-à-vis de l’Occident, a déclaré à Sputnik Farid Benyahia, expert algérien en économie et en géopolitique.La résolution appelant la Russie à verser des réparations de guerre à l'Ukraine a notamment été boudée par plusieurs états africains à l’Onu. C’est le symbole d’une "volonté politique d’indépendance vis-à-vis de l'Occident" à qui l’Afrique livre un "combat de libération totale", selon le politologue.L’Afrique peut aussi s’étonner que réparations exigées par Kiev trouvent tant de soutiens, alors que les demandes africaines après la colonisation restent lettre morte, souligne le chercheur en relations internationales, qui déplore une justice biaisée.L’Algérie avec Moscou et PékinParmi les États africains, l’Algérie tient particulièrement à préserver ses partenariats avec la Russie, malgré les remontrances du camp occidental, explique encore Farid Benyahia. Le pays des fennecs s’est notamment vu reprocher ses achats d’armes à Moscou, qui suscitent la colère de Washington.Les séquelles du colonialisme pèsent encore sur le pays, d’où une suspicion vis-à-vis de l’Otan, soutien logistique de l’armée française durant la guerre d’Algérie, ajoute-t-il.Mi-novembre, Moscou et Alger ont par ailleurs lancé des manœuvres militaires conjointes, au travers du programme Bouclier du désert.

afrique

algérie

occident

ukraine

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, algérie, occident, colonialisme, néo-colonialisme, ukraine, chine, russie, onu, résolution, résolution antirusse