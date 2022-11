https://fr.sputniknews.africa/20221118/face-a-une-dangereuse-recrudescence-des-cas-debola-en-ouganda-la-russie-offre-ses-services-1057013674.html

Face à une dangereuse recrudescence des cas d’Ebola en Ouganda, la Russie offre ses services

Alors que l’Ouganda fait face à une flambée de l’épidémie d’Ebola, la Russie suit de près cette situation et propose d’y envoyer des épidémiologistes... 18.11.2022, Sputnik Afrique

La situation sanitaire se détériore en Ouganda en raison de la flambée de l’épidémie d’Ebola qui a déjà fait au moins 55 morts et 22 probables sur 141 cas d’infection depuis presque deux mois. Moscou se tient aux côtés de Kampala, lui proposant des services médicaux.Suite à des consultations avec le ministère ougandais de la Santé, Rospotrebnadzor, organisme de régulation sanitaire russe, a proposé des mesures pour "stopper la flambée et normaliser la situation épidémique" dans le pays africain, indique un communiqué du service russe du 17 novembre, qui déclare suivre de près cette situation.Ainsi, la Russie est prête à "fournir le vaccin russe EpiVacEbola et à envoyer en Ouganda des spécialistes […] ayant une expérience dans les foyers d'infection dangereux, et notamment impliqués dans l'élimination de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée".Le vaccin unidose EpiVacEbola, à base d'antigènes peptidiques, a été mis au point en 2019 par le centre scientifique russe Vektor de Novossibirsk.L’annonce survient un jour après que l’OMS a donné son feu vert à la participation à un essai clinique de trois candidats-vaccins contre Ebola en Ouganda. L’un a été développé par l'université d'Oxford et l'Institut Jenner au Royaume-Uni, l’autre par l'Institut Sabin situé aux États-Unis, tandis que le troisième a été développé par l'organisation de recherche scientifique International AIDS Vaccine Initiative (IAVI).Point sur l’épidémie en OugandaL’Ouganda assiste à une recrudescence de l’épidémie d’Ebola depuis fin septembre après plusieurs flambées dont la dernière remonte à 2019.Fin octobre, l’épidémie a atteint des écoles, six enfants avaient contracté la maladie dans la capitale Kampala, dont un est décédé. Le 8 novembre, le gouvernement avait avancé la fin de l'année scolaire de deux semaines.L’Onu n’exclut pas que la maladie puisse se propager non seulement dans tout l’Ouganda, mais également dans les pays voisins.Ebola est une fièvre hémorragique virale souvent mortelle. La transmission humaine se fait par les fluides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Le virus qui sévit actuellement dans le pays est de la souche "Soudan".

