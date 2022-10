https://fr.sputniknews.africa/20221025/faut-il-sinquieter-de-la-transmission-debola-en-ouganda-1056621669.html

Faut-il s’inquiéter de la transmission d’Ebola en Ouganda?

L’Afrique est en alerte face à une recrudescence de l’épidémie d’Ebola. En Ouganda, l'augmentation du nombre de cas de contamination à la nouvelle souche du... 25.10.2022, Sputnik Afrique

La Tanzanie et d’autres pays de l’Afrique de l’Est ont annoncé prendre des mesures pour éviter la propagation du virus Ebola qui a déjà fait plusieurs victimes en Ouganda depuis sa réapparition en septembre dernier. Le risque de propagation de l’Ebolavirus Soudan est élevé à cause des mouvements frontaliers entre l’Ouganda et les autres pays, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).Mode de transmission du virusLa transmission humaine se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu’après l’apparition des symptômes, suite à une période d’incubation allant de 2 à 21 jours.Nouvelle soucheLe 12 octobre, le gouvernement ougandais, avec le soutien du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l’OMS avaient déjà organisé une réunion ministérielle d’urgence de haut niveau sur la collaboration transfrontalière pour préparer la riposte. Au terme de cette réunion, par le biais d’un communiqué, les ministres de la santé et les hauts fonctionnaires de plusieurs pays de l’Afrique de l’Est, ont convenu de mettre en place des mesures clés pour prévenir la propagation transfrontalière de l’Ebolavirus Soudan.L’Ouganda est frappé depuis fin septembre par une nouvelle vague de cas de contamination de la maladie à virus Ebola. Le virus qui sévit dans le pays est de la souche "Soudan" est distincte de la souche "Zaïre". Pour l’instant, aucun vaccin efficace contre l’Ebolavirus Soudan n’a encore été trouvé.

