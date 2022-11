https://fr.sputniknews.africa/20221115/quil-devienne-un-village-global-une-ministre-zimbabweenne-en-faveur-dun-monde-multipolaire-1056832986.html

"Qu’il devienne un village global": une ministre zimbabwéenne en faveur d’un monde multipolaire

Le Zimbabwe aspire à un monde multipolaire où règneraient la paix et la stabilité, indispensables au développement économique, a expliqué à Sputnik la ministre... 15.11.2022, Sputnik Afrique

Interrogée par Sputnik, la ministre zimbabwéenne de l'Information, des médias et des télécommunications, Monica Mutsvangwa, s’est dite favorable à l’émergence d’un système mondial multipolaire.Plusieurs sociétés s’installent au ZimbabweLa ministre a souligné que le Zimbabwe, "l’amis de tous", a "travaillé dur pour être là où [il est]" et il est très reconnaissant envers les "nations progressistes qui [l’]ont soutenus", notamment la Russie et la Chine."Nous commençons à voir beaucoup d'entreprises revenir, par exemple, les Britanniques, les anciens colonisateurs (…). Il y a une réconciliation dans mon pays. Nous ne continuons pas à dire "ceci est notre ennemi et nous ne traitons pas avec eux". C'était l'époque, elle est passée et nous devons aller de l'avant", a souligné Monica Mutsvangwa.Se battre pour l'indépendanceLa ministre a toutefois rappelé que les relations entre l'Europe et l'Afrique étaient unilatérales et qu’elle-même luttait pour l'indépendance du Zimbabwe.

