L’Afrique en quête du monde multipolaire sans "antécédents d'exploitation"

Dans un commentaire pour Sputnik à l’occasion du forum "Russie-Afrique: quelle est la suite?", qui se termine ce 26 octobre à Moscou, l’entrepreneur nigérian David Okpatuma dresse les contours du monde multipolaire incluant le continent africain et souligne le rôle spécial de la Russie dans son émergence. Les pays africains cherchent des partenaires sans "antécédents d'exploitation", selon l’homme d’affaires et président de la direction de Devca Initiative.La jeunesse aspire actuellement à "exister dans un monde qui n'a pas de restrictions, qui n'a pas d'histoire d'exploitation", d’après l’entrepreneur nigérian.Les pays africains, dont plusieurs se revendiquent en tant que partisans du mouvement des non-alignés, prônent l’indépendance et la souveraineté, assure David Okpatuma."Un continent du futur"La Russie tient à défendre le renforcement du continent africain sur la scène internationale, a fait savoir le 24 octobre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’ouverture du forum, en qualifiant l’Afrique de continent du futur:La coopération russo-africaine ne fait qu'augmenter dans le contexte actuel, a-t-il souligné.

