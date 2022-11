"Nous n’avons rien à mendier!": une ministre brazza-congolaise claque la porte de la COP27

https://fr.sputniknews.africa/20221115/nous-navons-rien-a-mendier-une-ministre-brazza-congolaise-claque-la-porte-de-la-cop27-1056829409.html

"Le scénario de la COP 'africaine' de Charm el-Cheikh est en passe de virer au cauchemar pour l'Afrique", a écrit sur un réseau social la ministre de l’Environnement du Congo-Brazzaville, Arlette Soudan-Nonault. C’est ainsi qu’elle a expliqué sa décision de claquer la porte de la Conférence sur le climat (COP27).RFI a tenu à préciser auprès de la responsable les raisons de son attitude et de sa démarche.La notion de l'atténuation, qui est préconisée par tout le monde, doit être mariée à celle du développement, a-t-elle indiqué à la radio. Et la transition vers des énergies propres nécessite des financements, de même que ce qu'on appelle "pertes et dommages", c'est-à-dire, les conséquences des catastrophes naturelles comme des sécheresses et des inondations.Reproches à l'EuropeL'Afrique n'émet que 4% des émissions mondiales, a rappelé la ministre. En revanche, "la majorité des pays européens maintiennent leurs centrales à charbon qui polluent énormément". Toutefois, l'Europe fait des leçons à l'Afrique sans lui "donner une contrepartie, une économie alternative".Elle s'est dite "très déçue" par l'actuelle conférence. "Dans le cadre de l'atténuation, la problématique du bassin du Congo n'a même pas été évoquée, et celle de l'Afrique n'a pas été évoquée du tout. Donc je crains qu'on ne veuille nous étouffer", s'indigne la responsable.Demandes de financement"Pour aller vers ces énergies moins polluantes, les énergies propres, il nous faut beaucoup d'argent", a-t-elle encore souligné.Elle faisait ainsi écho à ses collègues africains. Précédemment, la ministre sud-africaine de l'Environnement, des Forêts et des Pêches avait appelé les pays occidentaux à fournir un financement immédiat pour lutter contre les effets du changement climatique. Et lundi, lors d'une marche organisée devant les lieux où se déroule la COP27, la délégation congolaise avait voulu faire pression sur les pays industrialisés pour qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis des nations les plus vulnérables.

