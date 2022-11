https://fr.sputniknews.africa/20221115/cop27-des-congolais-manifestent-pour-se-porter-pays-solution-1056825421.html

COP27: des Congolais manifestent pour se porter "pays solution"

COP27: des Congolais manifestent pour se porter "pays solution"

En ajoutant sa voix au chœur de ceux qui appellent à des mesures urgentes, financières notamment, en vue de contrecarrer les changements climatiques, la... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T09:44+0100

2022-11-15T09:44+0100

2022-11-15T09:44+0100

afrique subsaharienne

afrique

cop 27

charm el-cheikh

egypte

république démocratique du congo (rdc)

manifestation

réchauffement climatique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1056825274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7784c4edc79f893594b0fe6586e60d22.jpg

En marge de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP27), qui continue à Charm El-Cheikh en Égypte, la délégation congolaise a organisé lundi une marche sur le thème du climat.Rassemblé devant les lieux où se déroule la conférence, ce groupe a voulu ainsi faire pression sur les pays industrialisés pour qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis des nations les plus vulnérables, relate AfricaNews.Ils ont ainsi fait écho à la ministre sud-africaine de l'Environnement, Barbara Creecy, qui a elle aussi appelé les pays les plus riches à tenir leurs engagements et à donner au plus vite de l'argent pour la cause du climat. Une marche quotidienneLes Congolais ont sillonné les différents stands en tenant des slogans comme "Tenez vos engagements, la RDC green demeure la solution climatique au monde",ajoute l'Agence congolaise de presse (ACP).Ils ont présenté la République démocratique du Congo comme un "pays solution" au changement climatique. La délégation congolaise a aussi tenu à dénoncer l’insécurité accrue dans la partie Est du pays, qui a un impact négatif sur l’environnement, selon Héritier Mpiana, directeur de cabinet adjoint de la vice-Première ministre congolaise de l’Environnement.Les Congolais entendent répéter la marche silencieuse chaque jour, jusqu’à la fin de la COP27, précise l'ACP.Coopération internationaleUn groupe de travail RDC-USA sur le développement a été également créé, 12 novembre, en marge des travaux de la COP27, a annoncé le gouvernement congolais.Composé de 20 experts dont 10 Congolais et 10 Américains, ce groupe se donne pour objectif de renforcer le leadership congolais en matière de climat.

afrique subsaharienne

afrique

charm el-cheikh

egypte

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique, cop 27, charm el-cheikh, egypte, république démocratique du congo (rdc), manifestation, réchauffement climatique