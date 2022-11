https://fr.sputniknews.africa/20221115/lue-parle-de-son-devoir-detre-plus-presente-dans-la-region-africaine-des-grands-lacs-1056829594.html

L'UE parle de son "devoir" d'être plus présente dans la région africaine des Grands Lacs

L'UE parle de son "devoir" d'être plus présente dans la région africaine des Grands Lacs

Inquiet de l’escalade à l’est de la République démocratique du Congo où un conflit perdure, Bruxelles souhaite que l’Union européenne soit plus présente dans... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T15:58+0100

2022-11-15T15:58+0100

2022-11-15T15:58+0100

international

afrique subsaharienne

union européenne (ue)

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

m23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1052453100_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8564f47bcd0eb3cf6eb74306d5a296b0.jpg

Après s’être entretenue ces dernières semaines avec ses homologues rwandais et congolais à la recherche d’une solution négociée, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbibprône une nouvelle approche pour la région des Grands Lacs en Afrique centrale, rapporte La libre Afrique.Il faut "que l’Union s’affirme comme le partenaire fort dont la région a besoin", a-t-elle signalé à son arrivée à la réunion du Conseil des Affaires étrangères de l’UE lundi."Nous sommes particulièrement inquiets de l’escalade à l’est de la République démocratique du Congo (RDC). C’est un conflit qui a trop longtemps duré: 25 années au cours desquelles plus de 5 millions de personnes ont perdu la vie", a indiqué la cheffe de la diplomatie belge.Tensions ravivéesDepuis près de trois décennies la RDC reste en proie aux attaques de groupes armés.Ces dernières semaines, le gouvernement congolais fait face à une offensive du M23 ("Mouvement du 23 mars"), ce qui a ravivé les tensions historiques avec son voisin rwandais.Le Rwanda est accusé par Kinshasa depuis le début de l'année de soutien actif à cette rébellion, ce que Kigali dément.Le 5 novembre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont réunis en Angola pour annoncer s'engager à un "maintien du dialogue" et à définir "un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route" signée en juillet et prévoyant une cessation des hostilités.Le 9 novembre le parlement kényan a approuvé le déploiement de 900 soldats pour stabiliser l'est la RDC.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, union européenne (ue), république démocratique du congo (rdc), rwanda, m23