Les premiers soldats kényans débarquent en RDC

Comme promis, les premiers soldats kényans sont arrivés à Goma dans le cadre de la mission pour stabiliser l’est de la République démocratique du Congo (RDC). 13.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-13T21:51+0100

De premiers éléments de l’armée kényane ont débarqué, le 12 novembre, en RDC, à Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, qui est en proie à de violents affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23, soutenu par le Rwanda, relate allafrica.com.Ils y étaient attendus, depuis le 2 novembre, dans le cadre de la force est-africaine pour la stabilité de l’est de la RDC, suite à la confirmation de l’envoi faite par William Ruto, le Président kényan.Une partie du pays sous tensionsLes rebelles du M23 ont lancé une offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, où ils se sont emparés de quelques villes sur un axe routier stratégique desservant Goma.De violents combats sur deux fronts les opposaient encore le 11 novembre à l’armée congolaise. Un objectif couteuxLe parlement kényan avait officialisé le déploiement de troupes dans l’est de la RDC pour apporter la paix et sécuriser la région.Il s’agirait de plus 900 militaires, pour une mission qui devrait durer au moins six mois.Le conflit dans l’est de la RDC a déjà poussé au moins 50.000 personnes à quitter leurs foyers en une dizaine de jours, selon l’Onu.

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), rebelles, kenya, rwanda, conflit armé, tensions